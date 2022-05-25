صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسي بدراسة تحديات مشروعات الريف المصرى

وتحت عنوان "السيسي يوجه بالدراسة المدققة لأي تحديات مستجدة تواجه مشروع الريف المصري"، أفادت الصحيفة بأن الرئيس السيسي شدد على أهمية الدراسة المدققة للتحديات التي تواجه الشركات التي تعمل في المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لاسيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع.