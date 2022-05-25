شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى بـ" 4 ألوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات التعليمية والمدارس إعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائى 2022 للفصل الدراسى الثانى، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل وشكل إعلان النتيجة.

ـ النتيجة تعلن في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات

ـ "اللون الأزرق" ناجح ويشير إلى تفوق التلميذ وأنه فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

ـ "اللون الأخضر" ناجح ويوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة

ـ "اللون الأصفر" ناجح ويوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم.

ـ "اللون الأحمر" راسب وله دور ثان، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات.

ـ من يحصل على اللون الأحمر يدخل دور ثان.

ـ يحصل الطالب على نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 من المدارس.

ـ تعلن المدارس نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2022 وتضعها فى مكان ظاهر.

ـ تجمع درجات الطالب الحاصل عليها فى جميع الامتحانات بالعام الدراسى وتقسم على 2 وتحسب حالة الطالب ناجحا أم له دور ثان.

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