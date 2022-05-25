شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر عن تعدد الزوجات: زوجة واحدة تكفى والان مع تفاصيل الخبر
- زوجة واحدة تكفى.
- من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، والمسألة تشهد ظلمًا للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان.
- التعدد من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.
- أطالب المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها.
- المسلم ليس حرًا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط، والتعدد حق للزوج لكنه «حق مقيد».
- الرخصة تحتاج إلى سبب وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.
- التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم.
- العدل ليس متروكًا للتجربة إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
- لا أتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات.
-لا أدعو إلى تشريعات تلغى حقًا شرعيًا، لكن أرفض التعسف فى استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده.