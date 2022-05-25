شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تقرر عودة حلقات الذكر فى المساجد والساحات بضوابط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن إقامة حلقات الذكر والاحتفالات، أكد فيه شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، أنه في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية، تقرر عودة حلقات الذكر بضوابط وذلك لإعلاء قيم التصوف الروحية وإتساقا مع عظمة الذكر .

1- حلقات الذكر والاحتفالات بالمساجد الخاضعة لإشراف وزارة الاوقاف :

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اولا: يشترط مجموعة من الضوابط أبرزها الحصول علي موافقة المشيخة العامة للطرق الصوفية، واعتماد وزارة الاوقاف، كما يشترط ارسال خطاب من الطريقة الصوفية الي المشيخة العامة للطرق الصوفية موقع من شيخها وموضح به اسم وعنوان المسجد وموعد حلقة الذكر واسم المسئول عنها .

ثانيا: توقيع إقرار بالحفاظ علي الضوابط الشرعية والالتزام بالسلوكيات التي تتناسب مع جلالً ذكر الله .

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ثالثا: الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لما تقرره الجهات المختصة .

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رابعا: الالتزام بالاوقات المحددة بالخطاب المعتمد من المشيخة العامة للطرق الصوفية ووزارة الاوقاف .

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خامسا: الحفاظ علي نظافة ونظام المسجد .

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سادسا: مراعاة اوقات اقامة الشعائر .

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2- يشترط لإقامة حلقات الذكر والاحتفالات بالساحات الصوفية مجموعة من شروط تتم جميعها بين أهل التصوف والمشيخة العامة للطرق الصوفية أبرزها الحصول علي موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفي، مع الالتزام الكامل بباقي الشروط المذكورة وهى :

حلقات الذكر والاحتفالات بالساحات الصوفية

اولا: ‏يشترط مجموعة من الضوابط أبرزها الحصول علي موافقة المشيخة العامة للطرق الصوفية كما يشترط ارسال خطاب من الطريقة الصوفية الي المشيخة العامة للطرق الصوفية موقع من شيخها وموضح به اسم وعنوان الساحة الصوفية وموعد حلقة الذكر واسم المسئول عنها .

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ثانيا: توقيع اقرار بالحفاظ علي الضوابط الشرعية والالتزام بالسلوكيات التي تتناسب مع جلالً ذكر الله .

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ثالثا: الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي وفقا لما تقرره الجهات المختصة .

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كما أختتم الدكتور القصبي بيانه قائلا: علي وكلاء المشيخة العامة بجميع انحاء الجمهورية الالتزام بعدم إصدار أي تصاريح أو موافقات علي إقامة حلقات ذكر أو أي احتفال صوفي، إلا بعد تسجيل الطلبات الخاصة بها بالمشيخة العامة بالقاهرة، واعتمادها من رئيس المجلس الاعلي للطرق الصوفية، على أن تجدد التصاريح كل عام .