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90% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقانون تنظيم الحج

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة.

وأيد 90% من القراء تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة، بينما عارض 10% من القراء تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة.

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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