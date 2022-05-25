شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقانون تنظيم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة.

وأيد 90% من القراء تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة، بينما عارض 10% من القراء تغليظ عقوبة شركات السياحة المخالفة لقوانين تنظيم الحج والعمرة.