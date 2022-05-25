شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب الرش المفرط.. تعرف على أهم النصائح لمزارعى الطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن كثير من مزراعي الطماطم قد يتداخل عليهم أعراض التفاف أوراق الطماطم المتسببة عن بعض مشاكل فى الامتصاص ومع التفاف الأوراق بسبب الاصابة الفيروسية.

أوضح فهيم أن هذه الاعراض ليست أعراض "فيروس" إنما هى أعراض ارتباك في امتصاص العناصر وعدم انتظام ري تحت اي سبب وهي مميزة لبعض الاصناف عن أخرى، ويساهم في حدة الأعراض الرش المفرط من المغذيات أو المبيدات أو منظمات النمو ايضا زيادة الري والإفراط فيه يؤدي إلى التفاف الأوراق، وكذلك العطش الشديد يلجأ النبات إلى التفاف الأوراق لتقليل السطح المعرض للشمس والهواء حتى لا يفقد جزءا من الماء بواسطة عملية النتح.

ويتم العلاج بتنظيم الري و تقليل كمية المياه وتقريب الفترة بين الريات ووقف الأزوت واستخدام نترات كالسيوم فقط لمدة أسبوع و الرش400 جم طحالب + نص ك احماض امينينة حرة + نص ك ماغنسيوم عالي + 30 سم سيتوكينين 4٪ / 300 لتر ماء للفدان، ويكرر الرشة بعد 5 ايام واضافة 5-6 ك حامض فسفوريك مع الري (تنقيط) يزيد الى 8 لتر فى الغمر ولمدة 2 رية متتالية ويفضل اضافة الفولفيك (1.5 ك) فى معاملة منفصلة مع الري مع عالى الفسفور "ماب" (3-4 ك).