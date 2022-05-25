شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن البامية أحد محاصيل العائلة الخبازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البامية من محاصيل العائلة الخبازية والتى تزرع فى مصر وهى من أفضل الأطعمة التى لها تأثير مضاد لمرض السكرى ونقص الدم وقد تساعد فى خفض مستويات الجلوكوز فى الجسم، ويستخلص من سيقان البامية والروم الناضجة الألياف التى تستعمل فى صناعة الورق.

ويجب الاهتمام بمحصول البامية واتباع التوصيات الفنية فى جميع مراحل النمو مثل اختيار الأصناف عالية الجودة ومراعاة معدلات التسميد والرى واتباع الوسائل الوقائية والعلاجية للآفات فى الوقت المناسب.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل عن البامية.

1- تنجح زراعة البامية فى جميع أنواع الأراضى إلا أنها أفضل فى الأراضى الصفراء الثقيلة جيدة الصرف.

2- البامية تفضل التربة المائلة للحموضة شوية (معظم الأراضي عندنا قلوية) لأن نبات البامية بينمو طبيعي وبشكل أفضل في تربة محتوية على الحمض الهيدروجيني بنسبة تصل ما بين ( 6,5 - 7) ودي لها توصيات هنقولها.

3- البامية تفضل التربة الخصبة التى لا تعانى من الملوحة أو مستوى الماء الارضي العالى (الغدقة).

4- البامية نبات مفضل جداً لكثير من الحشرات وخاصة المن والذبابة البيضاء والأهم هو الديدان وخاصة دودة ورق القطن وديدان اللوز وغيرها.

5- البامية تتعرض للإصابة من كتير من الأمراض وخاصة البياض الدقيقي والتبقعات والانثراكنوز وغيرها.