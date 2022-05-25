شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتواصل مع نظيره المغربى والسفير المصرى والكابتن محمود الخطيب للاطمئنان على أجواء نهائى دورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ د.أشرف صبحى: كل التقدير لجهود السلطات المغربية على التعاون المثمر فى إنهاء كل اجراءات استضافة بعثة وجماهير الأهلى

فى ضوء الاستعدادات الخاصة بمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تجمع فريقى الأهلى والوداد المغربى والمقرر إقامتها بالمغرب، حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الأمور التنسيقية مع وزير الشباب والرياضة المغربى …. والسفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب، بشأن الترتيبات المتعلقة بوصول بعثة الأهلي، وجاهزية الاستقبال بفندق الإقامة، وإتاحة ملعب التدريب وفق متطلبات الفريق، وكل التجهيزات الخاصة باستضافة البعثة.

وتواصل وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى؛ للاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال التواجد بالمملكة المغربية الشقيقة استعداداً لخوض نهائي البطولة ضد فريق الوداد المغربى بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفى سياق متصل، بحث الدكتور أشرف صبحى مع السفير المصرى بالمغرب تطورات الاتفاق مع الجانب المغربي بشأن وصول جماهير النادى الأهلى إلى المملكة المغربية يوم المباراة لدعم وتشجيع ناديهم، متطلعاً لإنهاء إجراءات حصول الجماهير المصرية على تأشيرات الدخول للمغرب بكل يسر، وتحديد مسار تحركهم من المطار إلى ملعب المباراة حتى العودة عقب انتهاء المباراة استعداداً لمغادرة الأراضى المغربية.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى تميز العلاقات القائمة بين مصر والمغرب، والروابط الأخوية التى تجمع شعوب البلدين، مؤكداً ثقته فى حسن ضيافة واستقبال بعثة الفريق الأهلى وجماهيره بدولة المغرب الشقيقة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى نظيره المغربى، والسفير المصرى بالمغرب، والسلطات المغربية على التعاون المثمر، والحرص على نجاح نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى المباراة التى سيتابعها الملايين من مختلف دول العالم.

أعرب د.أشرف صبحى عن تطلعه بمشاهدة مباراة قوية يقدمها فريقا الأهلى والوداد بالشكل الذي يليق بختام أكبر بطولة فى كرة القدم على مستوى منافسات الأندية داخل القادة الإفريقية، وأن تسود المباراة أجواء إيجابية داخل ملعب المباراة وفى المدرجات وسط الجماهير المؤازرة للفريقين.

تمنى وزير الرياضة كل التوفيق للاعبي النادى الأهلى والجهاز الفنى فى تقديم أداء مميز يعبر عن شخصية حامل لقب البطولة، والفوز فى المباراة فى إنجاز جديد يسطره لاعبو الأهلى بتحقيق اللقب رقم ١١ فى تاريخ النادى فى منافسات دورى أبطال إفريقيا.