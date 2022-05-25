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نجيب ساويرس يحتفل بزفاف ابنه "أنسي" تحت سفح الأهرامات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف ابنه "أنسي" تحت سفح الأهرامات، فى حضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال، حيث أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب، فى حضور الدكتور السير مجدي يعقوب.

 

وسرعان ما تداول عدد من الحاضرين لقطات من حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث شهد الحفل عددا من الفقرات الاستعراضية.

 

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نجيب ساويرس يحتفل بزفاف ابنه أنسي

 

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نجيب ساويرس يرقص مع العروس

 

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حفل زفاف أنسي ساويرس

 

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حفل زفاف أنسي ساويرس

 

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العروسان

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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