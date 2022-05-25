شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يحتفل بزفاف ابنه "أنسي" تحت سفح الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل رجل الأعمال نجيب ساويرس بحفل زفاف ابنه "أنسي" تحت سفح الأهرامات، فى حضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال، حيث أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب، فى حضور الدكتور السير مجدي يعقوب.

وسرعان ما تداول عدد من الحاضرين لقطات من حفل زفاف أنسي نجيب ساويرس، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث شهد الحفل عددا من الفقرات الاستعراضية.