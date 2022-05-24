شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: تغيير 5.5 مليون بطاقة صرف معاشات لـ كروت ميزة ويتبقى مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن صلاحية بطاقات صرف المعاشات الزرقاء تنتهي ببداية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى تغيير 5.5 مليون بطاقة إلى "كروت ميزه" حتى الآن، ويتبقى فقط مليون بطاقة منتظر تغييرها في الفترة المقبلة.

وناشد اللواء جمال عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أصحاب المعاشات الذين لم تتغير بطاقاتهم الزرقاء إلى كروت ميزة، بالاتجاه إلى مكاتب التأمينات لتغير البطاقات لكروت ميزه، على أن يتم التغيير في خلال 5 دقائق فقط.

وأوضح اللواء جمال عوض، أن هيئة التأمينات ترسل مندوبين إلى أصحاب المعاشات الذين لا يستطيعون التحرك إلى المكاتب، وبشكل مجاني تماما، وذلك لمساعدتهم في تغيير بطاقاتهم الزرقاء إلى كروت ميزه، مردفا: "البطاقات الزرقاء لها مدة صلاحية وسوف تنتهي بحلول 1 يونيو 2022، وإذا أدخل شخص الكارت الخاص به وظهرت له رسالة بضرورة مراجعة التأمينات، ليس هناك قلق في هذا الأمر، ويجب الذهاب إلى المكاتب لتغيير الكروت".

وأشار إلى أن أى مكتب تأمينات قريب من محل الرقم القومي، يمكنه أن يغير البطاقات الزرقاء إلى كروت ميزه لأصحاب المعاشات، مشددا: "لا يوجد شيء اسمه إيقاف المعاشات عن الناس والمعاشات تصرف في معادها، ولا يتطلب تغيير الكروت الزرقاء إلى كروت ميزه سوى صورة البطاقة الشخصية ورقم التليفون".