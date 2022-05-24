شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإماراتية تعلن عن رصد أول حالة إصابة بجدري القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان عن رصد أول إصابة بجدري القرود، تعود لسيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا، وتتلقى العناية الطبية اللازمة فى مستشفيات الدولة.

وقد حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه تحديات "هائلة"، تشمل جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وجدري القرود.

وأشار إلى أنه تم تأكيد أكثر من 120حالة إصابة بالمرض، في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإسرائيل.