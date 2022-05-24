شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للحج: القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، قائلا: "وجود قانون لتنظيم الحج يؤدي إلى حدوث حالة تناغم بين الجهات المنظمة للحج".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "قبل القانون المنظم كان هناك 3 جهات تنظم الحج وهم وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة وزارة السياحة تنظم الحج السياحي ووزارة التضامن تنظم حج الجمعيات".

وتابع: "يستهدف القانون الحفاظ على الحاج المصري كي يسافر عبر قناة شرعية وتواجد جهة مسئولة عنه طوال أداء مناسك فريضة الحج".