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اللجنة العليا للحج: القانون الجديد يستهدف الحفاظ على الحجاج المصريين

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القاهرة - سامية سيد - رد هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، قائلا: "وجود قانون لتنظيم الحج يؤدي إلى حدوث حالة تناغم بين الجهات المنظمة للحج". 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "قبل القانون المنظم كان هناك 3 جهات تنظم الحج وهم وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة وزارة  السياحة تنظم الحج السياحي ووزارة التضامن تنظم حج الجمعيات".

 

وتابع: "يستهدف القانون الحفاظ على الحاج المصري كي يسافر عبر قناة شرعية وتواجد جهة مسئولة عنه طوال أداء مناسك فريضة الحج".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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