شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة مواد البناء: 2000 جنيه تراجعا فى أسعار الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجعًا فى سعر الحديد من 20 ألف جنيه لـ 18 ألف جنيه للمستهلك، بما يعادل من 10 إلى 12%.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أسباب انخفاض سعر الحديد؛ بعد تخفيض روسيا سعر خام البيليت، بالإَضافة لقرار البنك المركزى بتثبيت سعر الصرف أمام الدولار.

وتابع أن إحجام المستهلك وشركات البناء عن شراء الحديد ومواد البناء؛ كانا سببًا في تراجع الأسعار أيضًا، وفي الأسمنت هناك تراجعًا من 100 إلى 200 جنيه بسعر الطن، وعن ارتفاع أسعار الخشب (المستورد بنسبة 100%) فهو تتوقف على الأسعار العالمية.

وتوقع انخفاض أسعار الخشب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الخشب يستخدم في مواد البناء، لافتًا إلى أنه المطلوب من البنك المركزي تيسير التحويلات لتسهيل عملية الاستيراد.