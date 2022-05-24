شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار 25%.. وتراجع 4 جنيهات فى سعر البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن هذا التراجع وصل إلى 25% عن شهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه من الهام أن يكون التراجع بالتكلفة الأساسية للمنتج «وبناءً عليه يحدث انخفاض الأسعار»، مؤكدًا أن سعر طن العلف يتخطى 11 ألف جنيه.

وتابع أن السبب في ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع ثمن العلف؛ مؤكدًا أن العرض والطلب أحد أسباب ارتفاع أو انخفاض سعر المنتج، مردفًا: «نتحرك في زيادة المساحات المنزرعة في الذرة لاستخدامها في الأعلاف، وأتمنى أن يكون التراجع للسلع الاستراتيجية بالتكلفة الفعلية للمنتج لاستمرار التراجع».

وأوضح أنه لو حدث انخفاضًا أكثر من اللازم يؤدي ذلك إلى حدوث شُح في المنتج «وده مش عاوزينة»، لافتًا إلى أن العالم أجمع يشهد ارتفاع في أسعار السلع «نتمنى المساعدة مع الدولة لتحقيق ما نصبو له في المستقبل».

وتوقع أن يصل سعر الدواجن للمستهلك إلى 35 أو 36 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى وجود 4 جنيهات انخفاضًا في أسعار البيض.