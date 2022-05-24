شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس حار بالقاهرة غدا شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بعدم تفعيل رسوم النظافة بالقانون الجديد

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن جميع رسوم النظافة التي تحصلها الدولة من جميع المواطنين بالمحافظات عبر وزارة الكهرباء أو المحافظات تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، مضيفا أنه لم يتم حتي الآن تفعيل بند الرسوم النظافة من قانون 202 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التنمية المحلية، بحضور الوزير اللواء محمود شعرواى.

وقال الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية بعدم جمع أي رسوم جديدة طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية قبل أن يشعر المواطنين بتحسن في خدمة النظافة.

ولفت الوزير إلي أن الرسوم ستكون طبقا للائحة التنفيذية ما بين 2 جنيه وحتي 40 جنيها كحد أقصي وهذا ما تم التوافق عليه في مجلس النواب عند مناقشة هذا الموضوع.

فتح باب التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال وأولى ابتدائي من 1 لـ 30 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس"الرسمية" ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الرسمي والرسمي لغات"، خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg).

وحددت الوزارة، حسب بيان لها، سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن ( 9 سنوات)، على ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (4 سنوات)، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت إلى أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

رئيس الوزراء: عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة على الحكومة ثم طرحها للحوار المجتمعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمراجعة مسودة "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الإقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، مشدداً: "نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد".

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة.

الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد للرابع لقتلهم أمين شرطة وإصابة 3 بكمين فى قها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، اليوم الثلاثاء، فى قضية مقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين بمنطقة قها بمحافظة القليوبية، علي يد 4 متهمين، بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين والسجن المؤبد للمتهم الرابع، حيث كانت المحكمة قضت بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 459 لسنة 2013 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 85 لسنة 2013 كلى شمال بنها، أن المتهمين " شريف ص ح"، 33 سنة، مقيم شبين القناطر، و"طه أ م"، 45 سنة، ومقيم شبين القناطر، و"أشرف ص ع"، 44 سنة، جزار، مقيم مركز قليوب، و"عزت خ ع"، 33 سنة، تاجر سيارات، مقيم شبين القناطر، قتلوا المجني عليه "طارق ف ع"، أمين شرطة، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال سيرهم بمركبة مبلغ بسرقتها قيادة الأول، وحال توجه المجنى عليه بالارتكاز الأمنى لمباشرة مهام عمله، فاتحدت إرادتهم على إزهاق روحه وكل من يتصادف وجوده من رجال الأمن، فاشهر المتهمين الثالث والرابع أسلحة نارية "بنادق آلية"، صوبه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة.

الصحة: توفير 11500 عبوة من لبن "نيوكيت جونيور " للأطفال الأكبر من عام

قال الدكتور حسام عبد الغفار أن مرض حساسية الألبان هو التحسس من البروتين بجميع أنواع ألبان الثدييات الحيوانية وخاصة لبن الأبقار وتابع: تتفاوت أعراض هذا المرض بين أعراض طفيفة وأعراض متوسطة وشديدة.

وأضاف: يؤدى عدم وجود اختبار معملي لتأكيد التشخيص إلى تشخيص عدد من الحالات على أنها مصابة بحساسية الألبان على غير الواقع مما يساهم في زيادة عدد الحالات عبر التشخيص غير الدقيق لذا لابد من الرجوع لأطباء متخصصين قبل البدء في استخدام الألبان العلاجية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: يجب علي الأم الحرص على الرضاعة الطبيعية للطفل حتى في حالة إصابته بحساسية بروتين البقر وتابع: بعد ستة أشهر من عمر الطفل الذي يعاني من حساسية الألبان تقل احتياجاته من الألبان العلاجية ويجب ادخال التغذية السليمة من الخضروات والفاكهة واللحوم البيضاء والحبوب والبقوليات حتى يكون الغذاء متوازنا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه يتم صرف عدد عبوات تكفي الطفل المريض لمدة شهر حسب المرحلة العمرية بالمجان في مراكز وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية مشيرا إلى أنه تم توفير 23 ألف علبة من الألبان العلاجية " نيوكيت انفانت" لافتا إلى أنه تم توفير 11500عبوة من " نيوكيت جونيور للأطفال الأكبر من عام وتابع: وصلت فعليا وتكفي لمدة 4 شهور.

"الصحة العالمية": تخصيص 36 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال لمصر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أمس، الإثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها الوزير على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 في مدينة «جنيف» السويسرية، لمناقشة عددا من ملفات الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على مجهوداته في تقديم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في العديد من المجالات، للارتقاء بالمنظومة الصحية، فضلاً عن الدعم المستمر من المنظمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من ملفات الصحة العامة ومن بينها مرض شلل الأطفال، حيث أكد الوزير استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من المرض بدعم منظمة الصحة العالمية لحملات التطعيم الدورية، حيث خصصت المنظمة لمصر 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للمرض، وتم استلام 18 مليون منهم، على أن يتم استقبال باقي الجرعات خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الجانبان التطور الذي تشهده المنشآت الصحية في مصر من خلال الميكنة والتحول الرقمي للمنظومة الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية، بأعلى جودة، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

مديرة الأمم المتحدة الاقتصادية: القطن المصرى الأفضل والأشهر فى أوروبا

قالت اولجا الجايروفا المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لأوروبا الاقتصادية إن القطن المصري هو الأفضل والأكثر شهرة وانتشارا في صناعة المنسوجات في الدول الأوروبية.

وأشارت المسؤولة الأممية أن صناعة المنسوجات من بين أكبر قطاعات الصناعات التحويلية في عدد من الشركات، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر القطاعات لخلق فرص العمل داعية الي زيادة الاستدامة لهذا الصناعات في مصر والمنطقة بأثرها

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي الذي انطلق اليوم بالتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا مؤتمر إقليمي في مصر اليوم بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير ايطاليا، بهدف تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة و تسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي والذي يعد الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر.

وأضافت المسؤولة الأممية أننا ندعم نماذج الاقتصاد الدولية والتعهدات الدولية لمجتمع مستدام ومنصف للجميع وندعو الي دعم الصناعات المستدامة والأثر البيئي لهذا الصناعات ، وقالت المسؤولة الأممية إن هناك 56 دولة تعهدت بإصدار موسوعة للمستقبل واستكشاف الدور المؤسسي في تحسين الأسواق.

وحول مؤتمر المناخ COP27 أكدت أنه سيكون ثمرة التعاون بين المؤسسات المختلفة ونأمل أن يكون له الأثر القوي في زيادة تعاوننا مع مصر مضيفة أن لجنه الأمم المتحدة تدعم الانتقال إلي الحوكمة الرشيدة.