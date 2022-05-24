شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: نحجنا فى جذب استثمارات يابانية بقيمة 60 مليار ين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيمان عبد العظيم مدير الإصدارات الدولية بالمكتب الفنى لوزير المالية، إن أول إصدار سيادى من الصكوك الإسلامية بداية من العام المالى القادم، وتم العمل عليه منذ أكثر من عام لتهيئته وفقا للقانون التشريعى، وتمت الموافقة على اللائحة التنفيذية وفى المراحل النهائية للصكوك، مضيفا أنه بما يعادل من 2 لـ 3 مليار لأصول الصكوك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: نحجنا فى جذب الاستثمارات اليابانية بقيمة 60 مليار ين يابانى، وذلك فى ثقة الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أننا ندرس إصدار السوق الصينى والسوق الأسيوى.

وكان محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، قال إن مصر قررت التنوع في أدوات التمويل من خلال إضافة أدوات من بينها الصكوك، مؤكدا أن مصر الآن مستعدة وفي عملية التنفيذ الآن بعد الانتهاء من الإطار التشريعي، متوقعا أنه سيتم الإصدار الأول للصكوك الشهر القادم، ما لم تتغير ظروف السوق، ومستهدفين المستثمرين من دول الخليج لتوفير تمويل