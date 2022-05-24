شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إصدار بدل تالف البطاقة التموينية من موقع دعم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات إصدار بدل تالف بطاقة تموين يبحث عنها الكثير من أصحاب بطاقات التموين، وهى خدمة يمكن عملها من خلال موقع دعم مصر، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر، منها استخراج بطاقة بدل تالف أو دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات بسهولة ويسر بجانب أيضا تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين.

الدخول على موقع "دعم مصر"

- اختيار "خدمات تموينية للمواطنين"

- الضغط على إصدار بدل بطاقة تموين

ـ استيفاء بيانات صاحب الطلب

- استلام البطاقة من مكتب التموين المسجل فى الطلب

- سيتم خصم رسوم الخدمة من قيمة الدعم مع أول صرف بعد إصدار البطاقة

‎وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

ويستمر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية فى استقبال طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم تليفون المحمول الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين وايضا من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول شريطة أن يكون المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة فى إحدى شركات المحمول وليست شركة بعينها.

‎ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.