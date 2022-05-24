شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الشخصيات فى قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجلة تايم الأمريكية عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2022، حيث ضمت القائمة مجموعة من الفنانين والرياضيين والسياسيين والقادة والمبتكرين والمؤثرين والشخصيات العامة، والذين كان لهم بصمة واضحة في مجالاتهم المختلفة.

وجاءت أبرز الأسماء فى قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم خلال العام 2022، كالتالى:

سيمو ليو "ممثل ومؤلف كندي- صيني"

اندرو جارفيلد "ممثل أمريكي - بريطاني"



اندرو جارفيلد

الفنانين

زوي كرافيتز "ممثلة ومغنية وعارضة أزياء أمريكية"

سارة جيسيكا باركر "‏ ممثلة أمريكية"

أماندا سيفريد "ممثلة أمريكية وعارضة أزياء ومغنية وكاتبة أغانى"

تشاننغ تيتم "ممثل ومنتج أفلام وراقص وعارض أزياء أمريكي"

ميلا كونيس "ممثلة أمريكية أوكرانية"

جيريمي سترونج " ممثل وممثل مسرحى"

فيث رينجولد "رسامة أمريكية وكاتبة"

أريانا ديبوس "ممثلة مغنية وراقصة أمريكية"

جازمين سوليفان "مغنية و كاتبة أغانى أمريكية"

زيندايا "مغنية أمريكية"



زيندايا

المبتكرون

تايكا وايتيتي " مخرج كاتب السيناريو وكوميدي، نيوزلندي"

ميراندا لامبرت "كاتبة أغاني أمريكية"

ديريك بالمر "رئيس لجنة العمال لاتحاد عمال الأمازون"

كريس سمولز "منظم عمالي أمريكي"

جوش واردل "مهندس برمجيات"

ميشيل زونر "مغنية وموسيقية ومخرجة ومؤلفة كورية"

ديمنا جفاساليا " مصمم أزياء جورجي"

تيمنيت جيبرو "عالمة كمبيوتر أمريكي"

مايك كانون بروكس "ملياردير أسترالي"

بيلا باجاريا "سيدة أعمال هندية أمريكية"

سيفجيل موساييفا "صحفية أوكرانية"

فرانسيس كيري "معماري من بوركينا فاسو"

ديفيد فيليز"المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nubank"

مايكل شاتز "مخرج إبداعي وكاتب إعلانات وممثل وكوميدي أمريكي"

كارين ميغا "خبيرة أمريكية

إيفان أيشلر "باحث في معهد هوارد هيوز الطبي فى مجال تطور الجينوم البشري"

آدم فيليب "متخصص فى الجينوم البشري"

تيم كوك "الرئيس التنفيذي لشركة أبل"

أوبرا وينفري "اعلامية"



اوبرا وينفري

عمالقة

كريستين لاجارد " سياسية ومحامية فرنسية ورئيس البنك المركزي الأوروبى"

ميشيل يوه " ممثلة وراقصة ماليزية"

جوتام عداني "رجل أعمال وملياردير هندي"

كريس جينر "مذيعة وكاتبة أمريكية"

آندي جاسي "رجل أعمال أمريكي والرئيس التنفيذي لشركة خدمات أمازون"

فولوديمير زيلينسكي "رئيس اوكرانيا"



زيلينسكي

القادة

كيتانجي براون جاكسون " محامية وقاضية أمريكية"

شي جين بينغ "الرئيس السابع لجمهورية الصين"

جو بايدن "الرئيس الأمريكى"



بايدن

فلاديمير بوتين الرئيس الروسي"



بوتين

سامية صلوح حسن "رئيسة تنزانيا"

ريفز كيانو "ممثل كندي"

أديل "مطربة انجليزية"



اديل

أيقونات

رفائيل نادال "لاعب تنس أسبانى"



نادال

كانديس باركر "لاعبة كرة سلة أمريكية

ستيفان بانسل " رجل أعمال فرنسي"

فاليري ماسون ديلموت "عالمة مناخ فرنسية"

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