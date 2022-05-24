شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تشارك فى اجتماع مجموعة خبراء المياه بالاتحاد من أجل المتوسط بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بوزارة الموارد المائية والرى في الاجتماع الثاني عشر لمجموعة خبراء المياه بالاتحاد من أجل المتوسط بالأردن وذلك لمتابعة تقدم سير العمل في أجندة المياه واستراتيجية التمويل في الاقليم ومراجعتها وتحديثها والخروج بتوصيات الدول من أجل موائمتها مع الظروف والمستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية.

وعرضت مصر إنجازات مجموعة عمل المياه والصرف للصحي منذ الاجتماع الماضي لمجموعة الخبراء، كما ستعرض مصر غداً نبذة عن أهم الفعاليات الدولية التي تستضيفها مصر خلال العام الحالي وهي أسبوع القاهرة الخامس للمياه وقمة المناخ COP27.

يشار إلى أن مصر ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين cop27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الإفريقية فيما يتعلق بتكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك وستنسق مصر مع الدول الافريقية لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.