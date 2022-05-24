شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط وشروط التقدم لرياض الأطفال العام المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت بعض المديريات التعليمية شروط القبول والتنسيق برياض الأطفال للعام الدراسی المقبل بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، على أن يبدأ التقدم لها 1 يونيو المقبل لمدة شهر.

وأوضحت المديريات، أنه لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام أى 6 أعوام كاملة بالمستوى الأول برياض الأطفال، ويكون سن القبول من سن أربع سنوات وحتي 6 سنوات إلا يوم بالمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومي والرسمية والخاصة، ويتم القبول تنازلي من الأكبر سنا للأصغر سنا وعند التساوي في السن يفضل من له أخوه بالمدرسة والأقرب سكنا.

وشددت المديريات، أنه لا يوجد أي التزام بالموقع الجغرافي أو الحيز السكني بالنسبة لروضات المدارس الحكومية وروضات الجمعيات الأهلية، ولا يتم ذلك الا في شروط القبول بالمدارس الرسمية للغات، حيث يختار ولي الأمر رغباته في حدود المدارس الموجودة بالإدارة التي يقيم بها، على أن تشكل لجنه من معلمات رياض الأطفال ومشرف الروضة وتحت إشراف كلا من( مدير المدرسة - موجهة الروضة لقبول ملفات الأطفال المتقدمين ولاختيار الأطفال المقبولين حسب السن بعد التنسيق، وتشكل لجنه أخرى في حالة وجود قاعات لغات رسمية مستقلة بنفس الإجراءات السابقة.

وقالت المديريات: تشكل لجنة من معلمات رياض الأطفال ومشرف الروضة وتحت إشراف كلا من( مدير المدرسة - موجهة الروضة ) في المدارس الرسمية والفصول الملحقه لقبول ملفات الأطفال المتقدمين ولاختيار الأطفال المقبولين حسب السن بعد التنسيق، ويتم توقيع ولى الأمر على إقرار بقضاء الطفل عامين كاملين في مدارس اللغات الرسمية والقاعات الملحقه التي تم فتحها في المدارس الحكومية.