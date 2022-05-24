شكرا لقرائتكم خبر عن حى بولاق يشن حملة لضبط الشيشة بالمقاهى المخالفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى بولاق الدكرور برئاسة المهندس عبدالله نور، حملة مكبرة اسفرت عن 4 قررات تشميع مخبز افرنجى مخالفين ومحل ملابس ومحل حلاق، بشوارع فيصل والعشرين والأربعين، كما تم ضبط وتكسير 360 شيشة ومصادرة 400 كرسى لمقاهي متعدية على الطريق ورفع 22 استاند معروضات لباعة جائلين متعدين على الطريق العام.

كما تم اليوم تنفيذ حملة إشغالات بشارع حرم الدائرى وشارع كفرطهرمس والعشرين وترميم حفر شوارع العشرين والتحرير والشوربجى.

كما تم استئناف الأعمال فى الإزالة اليدوية لـ5 عقارات على ترعة الزمر والتى تتعارض مع محور الفريق كمال عامر وأعمال نظافة الانفاق الدائرى وحرم الدائرى ورفع الإشغالات فى المسافة من شارع كفر طهرمس حتى ترعة المجنونة وأيضا تم متابعة فرق التطعيم الثابتة، والمتحركة بنطاق الحى بالاشتراك مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة.