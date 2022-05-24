وفد مصر يشارك فى التصويت لاختيار مدير عام منظمة الصحة العالمية

ضم التمثيل المصري في التصويت على اختيار مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمستشار أحمد سلامة المندوب المناوب لبعثة جمهورية مصر العربية في جنيف.

يذكر أن مصر تشارك في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 في مدينة «جنيف» السويسرية، بوفد يرأسه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ويضم الدكتور محمد الطبيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والتحول الرقمي والشئون الفنية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة سوزان زناتي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية.