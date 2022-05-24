شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بالخرطوم يلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، حيث استعرض الطرفان تطورات العلاقات الثنائية بمختلف المجالات والمشروعات الاستراتيجية بين الدولتين، حيث عبر المسئول السودانى عن التقدير للتأثير الإيجابى لتلك المشروعات، معرباً عن التطلع للمضي قدماً في المزيد منها في كافة المجالات.

كما استعرض الجانبان – بحسب بيان لوزارة الخارجية - الجهود الحالية لتحقيق التوافق السياسي بين كافة الأطراف في السودان في إطار المبادرات والجهود المحلية والدولية في هذا الشأن، وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي على الثقة التي يوليها للجهود المصرية، مشيداً بحرص مصر على التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف السودانية يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتنمية في البلاد، أخذاً في الاعتبار الارتباط الكبير بين البلدين ووحدة المسار والمصير لشعبيّ وادى النيل.