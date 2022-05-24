شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الحرارة على كافة الأنحاء وأجواء حارة بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.