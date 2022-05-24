تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة لمنع التزاحم على منافذ واحدت التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا ، حرصا على سلامة مرتادى واحدت التراخيص وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية، ومنها:

محمد يوسف

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