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تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، إمكانية استخراج بدل فاقد رخصة القيادة لمنع التزاحم على منافذ واحدت التراخيص لمنع انتشار فيروس ، حرصا على سلامة مرتادى واحدت التراخيص وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية، ومنها:

-الدخول إلى بوابة مرور مصر الإليكترونية

-موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة.

-يقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .

-وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

-أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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