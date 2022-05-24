شكرا لقرائتكم خبر عن هيئه الدواء: تيسير التوسع فى تسجيل الأدوية المصرية بمنظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدكتورة ماري أنجيلا مساعد المدير العام لشئون النفاذ إلى المنتجات الطبية، والدكتور روجيرو جاسبر، مدير قسم التسجيل والتقييم بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور هايتي سيلو مدير وحدة الرقابة والمأمونية، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات mRNA، والتوسع في حصول هيئة الدواء المصرية والمصانع المصرية على الاعتمادات اللازمة؛ وذلك على هامش حضور الهيئة اجتماع جمعية الصحة العالمية الخامس والسبعين بجنيف.
وفي هذا السياق، أشاد ممثلوا المنظمة بالانجاز المتحقق من حصول الهيئة على اعتماد المنظمة ML3 في مجال اللقاحات كأول دولة في الشرق الأوسط.
وكذلك ناقش الاجتماع أيضاً الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة للمصانع المصرية لتيسير التوسع في اعتماد مستحضراتهم من منظمة الصحة العالمية، ورغبة الهيئة في تخصيص ورش عمل للمصانع المصرية لشرح إجراءات الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستحضراتهم، ودور الهيئة في دعم السلطات الرقابية الصحية في أفريقيا للحصول على ML3 من خلال زيارات دراسة المقارنة المعيارية بالتعاون مع منظمتي الأودا والنيباد.
كما أعرب رئيس هيئة الدواء المصرية، عن رغبة الهيئة في أن تصبح أحد المراكز الإقليمية المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في مجال تعزيز نظم التسجيل.
يأتي ذلك في إطار مساعي هيئة الدواء المصرية إلى تعميق التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية، واستكشاف الفرص والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية في مجال المستحضرات الطبية، والمثائل العلاجية، وتعزيز وتطوير صناعة الدواء المصرية.