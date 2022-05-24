شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الجهود حول قضية سد النهضة لم تسفر عن اتفاق حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن "كوب 27" الذى سينعقد في مصر سيركز على الوفاء بالتعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ، مؤكدا أن العالم يحتاج لمئات المليارات للحد من انبعاثات الكربون.

أضاف وزير الخارجية في تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" من منتدى دافوس العالمي، إن "كوب 27" سيبحث التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغير المناخي، منوها بأن 3.5 مليار شخص يعانون من تداعيات التغير المناخي في الدول النامية.

بالحديث عن قضية سد النهضة، قال "شكري": "إن قضية سد النهضة وجودية مرتبطة بأمن مصر ومواطنيها، ونظل نوليها الأهمية والتركيز اللازم ونعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام والاتفاق القانوني الملزم يوفر الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا، بعيدًا عن الصراع واللجوء الى الوسائل العسكرية وسوف يظل هذا مبدأ راسخ في السياسة الخارجية المصرية، لكن حتى الآن الجهود لم تسفر عن اتفاق حول قضية سد النهضة".

وعن الأوضاع في ليبيا، ذكر أن مصر توفر كل سبل الدعم للأشقاء في ليبيا، مضيفا: "هناك مؤشرات على إمكانية عقد انتخابات في ليبيا".