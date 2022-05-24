شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يغادر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، متوجهاً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة.

ومن المقرر، أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون العسكرى بين الجانبين.

تأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التى تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والكونغولية.