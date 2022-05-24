شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: لا صحة لنقص الأرز بالأسواق تأثرا بالأزمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة.



الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد للرابع لقتلهم أمين شرطة وإصابة 3 بكمين فى قها الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد للرابع لقتلهم أمين شرطة وإصابة 3 بكمين فى قها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، اليوم الثلاثاء، فى قضية مقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين بمنطقة قها بمحافظة القليوبية، علي يد 4 متهمين، بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين والسجن المؤبد للمتهم الرابع، حيث كانت المحكمة قضت بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 459 لسنة 2013 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 85 لسنة 2013 كلى شمال بنها، أن المتهمين " شريف ص ح"، 33 سنة، مقيم شبين القناطر، و"طه أ م"، 45 سنة، ومقيم شبين القناطر، و"أشرف ص ع"، 44 سنة، جزار، مقيم مركز قليوب، و"عزت خ ع"، 33 سنة، تاجر سيارات، مقيم شبين القناطر، قتلوا المجني عليه "طارق ف ع"، أمين شرطة، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال سيرهم بمركبة مبلغ بسرقتها قيادة الأول، وحال توجه المجنى عليه بالارتكاز الأمنى لمباشرة مهام عمله، فاتحدت إرادتهم على إزهاق روحه وكل من يتصادف وجوده من رجال الأمن، فاشهر المتهمين الثالث والرابع أسلحة نارية "بنادق آلية"، صوبه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الرابع بمسرح الجريمة.



الصحة: توفير 11500 عبوة من لبن "نيوكيت جونيور " للأطفال الأكبر من عام الصحة: توفير 11500 عبوة من لبن "نيوكيت جونيور " للأطفال الأكبر من عام

قال الدكتور حسام عبد الغفار أن مرض حساسية الألبان هو التحسس من البروتين بجميع أنواع ألبان الثدييات الحيوانية وخاصة لبن الأبقار وتابع: تتفاوت أعراض هذا المرض بين أعراض طفيفة وأعراض متوسطة وشديدة.

وأضاف: يؤدى عدم وجود اختبار معملي لتأكيد التشخيص إلى تشخيص عدد من الحالات على أنها مصابة بحساسية الألبان على غير الواقع مما يساهم في زيادة عدد الحالات عبر التشخيص غير الدقيق لذا لابد من الرجوع لأطباء متخصصين قبل البدء في استخدام الألبان العلاجية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: يجب علي الأم الحرص على الرضاعة الطبيعية للطفل حتى في حالة إصابته بحساسية بروتين البقر وتابع: بعد ستة أشهر من عمر الطفل الذي يعاني من حساسية الألبان تقل احتياجاته من الألبان العلاجية ويجب ادخال التغذية السليمة من الخضروات والفاكهة واللحوم البيضاء والحبوب والبقوليات حتى يكون الغذاء متوازنا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه يتم صرف عدد عبوات تكفي الطفل المريض لمدة شهر حسب المرحلة العمرية بالمجان في مراكز وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية مشيرا إلى أنه تم توفير 23 ألف علبة من الألبان العلاجية " نيوكيت انفانت" لافتا إلى أنه تم توفير 11500عبوة من " نيوكيت جونيور للأطفال الأكبر من عام وتابع: وصلت فعليا وتكفي لمدة 4 شهور.



"الصحة العالمية": تخصيص 36 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال لمصر "الصحة العالمية": تخصيص 36 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال لمصر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أمس، الإثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها الوزير على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 في مدينة «جنيف» السويسرية، لمناقشة عددا من ملفات الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على مجهوداته في تقديم كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في العديد من المجالات، للارتقاء بالمنظومة الصحية، فضلاً عن الدعم المستمر من المنظمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

ناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من ملفات الصحة العامة ومن بينها مرض شلل الأطفال، حيث أكد الوزير استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من المرض بدعم منظمة الصحة العالمية لحملات التطعيم الدورية، حيث خصصت المنظمة لمصر 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للمرض، وتم استلام 18 مليون منهم، على أن يتم استقبال باقي الجرعات خلال الفترة القادمة.

كما ناقش الجانبان التطور الذي تشهده المنشآت الصحية في مصر من خلال الميكنة والتحول الرقمي للمنظومة الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية، بأعلى جودة، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.



مديرة الأمم المتحدة الاقتصادية: القطن المصرى الأفضل والأشهر فى أوروبا مديرة الأمم المتحدة الاقتصادية: القطن المصرى الأفضل والأشهر فى أوروبا

قالت اولجا الجايروفا المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لأوروبا الاقتصادية إن القطن المصري هو الأفضل والأكثر شهرة وانتشارا في صناعة المنسوجات في الدول الأوروبية.

وأشارت المسؤولة الأممية أن صناعة المنسوجات من بين أكبر قطاعات الصناعات التحويلية في عدد من الشركات، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر القطاعات لخلق فرص العمل داعية الي زيادة الاستدامة لهذا الصناعات في مصر والمنطقة بأثرها

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي الذي انطلق اليوم بالتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا مؤتمر إقليمي في مصر اليوم بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير ايطاليا، بهدف تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة و تسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي والذي يعد الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر.

وأضافت المسؤولة الأممية أننا ندعم نماذج الاقتصاد الدولية والتعهدات الدولية لمجتمع مستدام ومنصف للجميع وندعو الي دعم الصناعات المستدامة والأثر البيئي لهذا الصناعات ، وقالت المسؤولة الأممية إن هناك 56 دولة تعهدت بإصدار موسوعة للمستقبل واستكشاف الدور المؤسسي في تحسين الأسواق.

وحول مؤتمر المناخ COP27 أكدت أنه سيكون ثمرة التعاون بين المؤسسات المختلفة ونأمل أن يكون له الأثر القوي في زيادة تعاوننا مع مصر مضيفة أن لجنه الأمم المتحدة تدعم الانتقال إلي الحوكمة الرشيدة.