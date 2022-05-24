شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إنشاء 500 برج محمول بقرى المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الخدمات التي ستقدمها الوزارة لقرى مبادرة حياة كريمة، وهي أولًا تستهدف وزارة الاتصالات إنشاء 500 برج محمول بالمرحلة الأولى من قرى مبادرة حياة كريمة بهدف توفير التغطية وتحسين خدمات المحمول للمستفيدين من المبادرة، على أن ترتفع تدريجيًا خلال المرحلتين الثالثة، ثانيًا تنفيذ مبادرات بهدف بناء الإنسان من خلال تنظيم دورات وبرامج لشباب وأهالي حياة كريمة لتدريبهم على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات في المعرفة وتلقي الخدمات الحكومية والمهن، بهدف محو الأمية الرقمية.

أضاف "طلعت، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش زيارته لمحافظة الفيوم، لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاتصالات تنفذ مشروعات عديدة في محافظة الفيوم بجانب مشروعات حياة كريمة، أبرزها إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بالفيوم، وسيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، ويهدف المركز إلى توفير فرص تدريبية لشباب المحافظة من مختلف المجالات العلمية والتدريبية، كما يقدم دورات متخصصة لطلبة الهندسة والحاسبات لتأهيلهم لسوق العمل وتمكنهم من المنافسة الفعالة في سوق العمل المحلي والدولي، كما يقدم مجموعة ضخمة من الدورات لخريجي الجامعات.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشارك في دور هام في تنفيذ بعض محاور مبادرة حياة كريمة، منها تطوير البنية التحتية للاتصالات، لاسيما إنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية وتغطية القرى المستهدفة بخدمات شبكات الهاتف المحمول، وتوفير مكاتب البريد لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية البشرية.