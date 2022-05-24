شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 7.5 جنيها. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها. - فاصوليا 11‎ جنيه. ‏- بلح بارحى 34 جنيها - بسلة 11 جنيه. - بامية 32‏‎ جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه. ‏‎- ورق عنب 19 جنيه. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه. - برتقال بلدى 5 جنيه. - الفراولة 11 جنيه. - جوافة 15جنيها. - خوخ 8.5 جنيه.