شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
- الجزر بـ 7 جنيه.
- الخيار بـ 5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه.
- الفلفل البلدى 7.5 جنيها.
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 15 جنيها.
- فاصوليا 11 جنيه.
- بلح بارحى 34 جنيها
- بسلة 11 جنيه.
- بامية 32 جنيه.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه.
- ورق عنب 19 جنيه.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيه.
- برتقال بلدى 5 جنيه.
- الفراولة 11 جنيه.
- جوافة 15جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.