شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة التموين تضبط 75 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1427) قضية تموينية متنوعة من بينهم (3) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات (5 طن أعلاف – 1560 عبوة "مسلى" – 3,250 طن أسمنت)، (408) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (10 طن أسمنت - 39,154 طن "مكرونة – أرز – دقيق أبيض – سكر - لحوم - أعلاف"- 150 رغيف خبز – 464 قطعة إكسسوار محمول – 578 عبوة سجائر – 2 إسطوانة بوتاجاز).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط (617) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم"تصرف ، تجميع" – 201 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 122 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 70 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 49 قضية توقف عن الإنتاج – 155قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (328,850 طن دقيق بلدى) ، وكذا (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 740 كيلو جرام "مكرونة – أرز تموينى" – 2 طن أسمدة مدعمة – 696 عبوة زيت تموينى – 1350 لتر "بنزين"– 583 إسطوانة بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (386,264 طن– 2834 عبوة متنوعة– 585 إسطوانة بوتاجاز - 1350 لتر "بنزين" – 150 رغيف خبز – 464 قطعة إكسسوار محمول) كان أبرزها ضبط (10 طن أسمنت) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية .

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" - بمحافظة الجيزة) لتخزينه كمية قدرها (10 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (5 طن "أعلاف حيوانية") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (55 قطعة "أجهزة تنبيه ضوئية وشعار ملصق خاصة بمركبات الطوارئ بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق) .. بحوزة (مالك محل لتجارة كماليات السيارات) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3,63 طن "مقطعات لحوم - دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، وضبط ( 36480 عبوة "بسكويت") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الفيوم.

ونجحت الجهود في ضبط (4,05 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون مستندات غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى صلاحيتها للإستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (16 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية ) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (75,893 طن أقماح محلية) – (7 مخازن) - (2 سيارة نقل) أبرزها ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الشرقية ، محملة كمية قدرها (11 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (9,41 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة قام بتجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وضبط (6 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة قام بتجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.