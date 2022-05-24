شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 100 ألف مواطن ضد فيروس كورونا خلال حملة "طرق الأبواب" بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تطعيم 100 الف مواطن خلال أول يومين من فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا والتى بدأت يوم الأحد الماضى و تستمر حتى يوم 2 يونية المقبل ضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائى للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة، للوصول للفئات المستهدفة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم. مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى .

وناشد اللواء أحمد راشد المواطنين بضرورة الحرص على تلقى اللقاح وأتباع الإجراءات الاحترازية حرصآ على سلامتهم .

فيما أكدت مديرية الصحة بالجيزة، أنها أتمت استعداداتها مبكراُ قبل بدء تنفيذ الحملة، التى تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا (Covid_19)"، وذلك بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق ، مشيراً إلى أنه تم نشر الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولى والثانية والتنشيطية، مشيراً إلى أن عدد الفرق التى تقوم بالتطعيم يصل إلى 260 وحدة تطعيم ثابتة و910 وحدات متحركة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها .