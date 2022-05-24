شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بمدارس الجيزة غدًا والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق آخر تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، من خلال غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية اليوم الرابع على التوالي للامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بمدارس التعليم الفني لإدارات تعليم الجيزة بمختلف النوعيات ، وبلغ إجمالي عدد اللجان 75 لجنة، بالتخصصات المختلفة، مقسمة كالآتي:
صناعي 22لجنة.
تجاري 38لجنة.
فندقي 9 لجان.
زراعي 6 لجان.
وأكد سلومة بأنه تم تخصيص 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بـ 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال و21 استراحة للسيدات مخصص لهم 1154 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.
كما تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا علي مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، كما نبه وكيل الوزارة على رؤساء اللجان بعدم دخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في أي تجاوز قد يُخل بأعمال الامتحانات.