شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية بواحة سيوة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز بحوث الصحراء القافلة البيطرية الثانية المتمثل فى محطة بحوث سيوة بالاشتراك مع برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالى الغربى وسيوة وشعبة الإنتاج الحيوانى والدواجن قسم صحة الحيوان والدواجن بواحة سيوة، استمرارا لاستدامة التنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالواحة.

وتم المرور على بعض قرى الواحة مثل منطقة الكاف والظافرية وقرية بهى الدين وقرية الحاج على والأمهات وسيوة لمتابعة الحالة الصحية للقطعان الحيوانية بالواحة والكشف عليها وعلاج بعض الحالات المرضية، وإعطاء جميع الأدوية البيطرية بالمجان.

كما تم المرور على بعض الأسر المستفيدة من مشروع المرأة المعيلة فى تربية الدواجن لمتابعة المشروع وإعطاء المساعدات المختلفة من نصائح للتربية والتغذية والأدوية البيطرية بالمجان.

وقد شهدت القافلة إقبال واهتمام كبير من الأهالى وسرعة الاستجابة للنصائح المختلفة وتوصيه بمتابعة هذه القوافل والدورات التدريبيه لتوعية الاهالى والمربيين بما يستجد من أمراض وطرق مكافحتها.