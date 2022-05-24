الرعاية الصحية تستقبل وفدا من "الوزراء" لاستطلاع نظم ميكنة التأمين الصحى الشامل

جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية لوفد من رئاسة مجلس الوزراء، استمرت على مدار يومين متتاليين بمحافظة الأقصر، تفقد خلالها الوفد عدد من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة تطبيق نظم الميكنة، وتطبيقات التأمين الصحي الشامل الإلكترونية على أرض الواقع، إضافة إلى الوقوف على كافة التحديات والإطلاع على كافة الحلول المقترحة بما يضمن استمرارية جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، شملت الزيارة تفقد 5 منشآت تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وهم مركز طب أسرة منشأة العماري، وحدة صحة أسرة الشيخ موسى، مركز طب أسرة القرنة، مستشفى الكرنك الدولي، و مجمع الأقصر الطبي الدولي.

وتابعت الهيئة، تعرف الوفد خلال زيارته على آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمجمع الأقصر الطبي الدولي، وتفقدوا العيادات المختلفة بوحدات ومراكز طب الأسرة التي تقدم خدمات الرعاية الأولية، ومنها غرف الملفات والصيدلية والمعمل والأشعة، وعيادات الأسنان، طب الأسرة، كما استطلعوا آراء العاملين و الفريق الطبي عن التطبيقات المميكنة، واطلعوا على آليات عمل الإحالة من العيادات إلى المعمل أو الأشعة أو الإحالة إلى المستشفى التخصصى للحصول على الخدمات الطبية ذات المستوى الأعلى .

فيما أثنى الوفد على خدمة lab to lab، وهي التي تتيح أخذ العينات المعملية والتحاليل الطبية بكافة مستوياتها للمنتفعين داخل المعامل التابعة لمنشآت الهيئة، بما يضمن توفير الوقت والمجهود على المنتفعين من الانتقال معمل إلى آخر، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ودون تحميل المواطن أي أعباء مالية، فيما استطلع الوفد آراء المواطنين على أرض الواقع سواء مستويات جودة الخدمة الطبية المقدمة له، أو آليات الحجز عبر الكول سنتر لتنظيم مواعيد تلقي الخدمة الطبية.