شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد المنطقة الصناعية بالقطامية لحل مشاكل المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المنطقة الصناعية الإستثمارية بالقطامية لمتابعة وضع مخطط لتطويرها، والوقوف على المشكلات التى يواجهها المستثمرون بها للعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها .

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندسة صفاء مسعد مدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عدد من المصانع والمعارض المتواجدة بالمنطقة، والتقى عدد من المستثمرين للتعرف على المشكلات التى تقابلهم موجهًا بسرعة العمل على حلها.

وتقع المنطقة الصناعية الاستثمارية بالقطامية على مساحة 127 فدانا مقسمة على 222 قطعة تبلغ مساحة القطعة الواحدة ما يقارب 2000 م٢ منها 44 فدان مخصصة كمنطقة خدمات، و83 فدانا مخصصة كمنطقة تجارية صناعية تضم معارض تجارية ومخازن ومعارض سيارات ومصانع للأثاث والعصائر وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.