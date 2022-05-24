شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي 2022، فى المدارس، موضحة أنها تعلن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مضيفة أن درجات الطالب فى الاختبارات ال 4 التى تضاف لبعضها وتقسم على 2 وتحسب حالة الطالب ناجح أم دور ثان، موضحة أن النتيجة تعلن فى صورة ألوان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من ألون الأصفر إلى اللون الأزرق، موضحة أن النتيجة تعلن في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم.