شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية فى أوروبا واليونيدو ينظمان مؤتمرا إقليميا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا مؤتمر إقليمي في مصر اليوم بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير ايطاليا ، بهدف تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة و تسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي والذي يعد الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر

ووفق الأمم المتحدة" يعد الانتقال إلى النماذج الاقتصادية المستدامة والدائرية أمرا أساسيا لتحسين الاستدامة ومعالجة حقوق الموارد البشرية والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والمناخية في قطاع الملابس والأحذية - وهو تحول يمكن تحقيقه من خلال بيانات الإنتاج التي يمكن التحقق منها، والتي يتم تقديمها من خلال تحسين التتبع والشفافية في سلسلة القيم.

وأشار بيان المؤتمر " الغرض من هذا المؤتمر الدولي هو مناقشة كيفية دعم الشرق الأوسط في سعيها لتحقيق (MENA) وصناعة المنسوجات القطنية والجلود في منطقة شمال إفريقيا التأثيرات الاجتماعية والبيئية، وخاصة بصمة الكربون والماء على طول تبني أنماط إنتاج أكثر مسؤولية، بهدف الوقاية والتخفيف سلاسل القيمة.

تم إطلاق المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين هذا الحدث بالاشتراك بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في سياق المبادرة العالمية "تعزيز إمكانية التتبع والشفافية لسلاسل القيمة المستدامة والدائرية في الملابس والأحذية"، والتي تم تنفيذها بالاشتراك مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة(ITC) ، بدعم من الاتحاد الأوروبي.