شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تنفيذ 69.1% من إنشاءات جامعة بنى سويف الأهلية بتكلفة 1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حول متابعة الموقف التنفيذى وسير العمل، بجامعة بنى سويف الأهلية، حيث أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات فى جامعة بنى سويف الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح الدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن الجامعة تضم عدة مبانى منها: (المبانى الإدارية، والمبانى الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، وتضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أن الجامعة تُقام على مساحة 39 فدانًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و964 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الجامعة على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 7 كليات طبية وهندسية، موضحًا أن مُعدلات التنفيذ بلغت نسبة 69.1%.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعة تقدم فى مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 30 برنامجًا فى تخصصات، (الصيدلة Pharma D، الطب والجراحة العامة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الإلكترونيات واتصالات الفضاء، الطاقة الجديدة والمُستدامة، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية، برنامج الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، علوم المواد وتكنولوجيا النانو، جيولوجيا البترول والتعدين، الكيمياء الحيوية، العلوم والهندسة الضوئية، الكيمياء التطبيقية، الصحافة الرقمية والتلفيزيونية، الإنتاج التليفزيونى والسينمائي، برنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية، المحاسبة والتمويل الدولى، ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، تصميم وفنون الوسائط الرقمية، السياسة والاقتصاد، التنمية المُستدامة والسكان، علم النفس التطبيقي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات، برنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية، وبرامج اللغات وآدابها من الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والروسية"