شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بسرطان الثدى؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك عوامل خطورة تتسبب في الإصابة بسرطان الثدى مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة والتدخين وشرب الكحوليات وعدم الرضاعة الطبيعية.

وأضافت وزارة الصحة يمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

ويذكر أن مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة تعمل يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً

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