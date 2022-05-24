شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا عن انجازات مشروع الاستجابة للقضية السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت على الأرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى الآن ، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 ، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة،مشيراً الى إنه جارى العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات ، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات ، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج ، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان ، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الإستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى إنه تم العمل على تفعيل أداء الوحدات من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية حيث قام المشروع بتقديم 19 دورة تدريبة استفاد بها عدد 858 من قوة العمل السكانية ، كما قام مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بتنظيم 10 برامج تدريبية سكانية استفاد منها عدد (184) من وحدات السكان والمنسقين وسوف يتم استمرار التدريب لعامه الثالث بدعم فني من الوزارة ، اضافة الى اجتماعات المتابعة أون لاين و التى استفاد منها 90 مشاركا من وحدات السكان، كما تم تنظيم ثلاث ورش تعريفية للمحافظات الجديدة استفاد بها 63 متدربا ، كما تم عقد تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع استفاد منها 608 منسق سكان.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى إنه فيما يتعلق بدعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان قامت 20 محافظة بدمج شباب متطوع بالمجلس الإقليمي بنسبة 90% من إجمالي المحافظات للسكان حيث بلغ عددهم 74 شاب وفتاة للمشاركة في اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان لافتاً الى أن بعض وحدات السكان بالمحافظات قامت بدور هام للشباب والمرأة في المحافظات وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم والمشاركة في تنظيم معارض لتسويق المنتجات بالتعاون مع التنفيذين والمجتمع المدني في كل من محافظات السويس والأقصر وقنا والبحيرة وغيرهم من وحدات السكان بباقي المحافظات إضافة الى التدريبات التي تم تنسيقها من خلال الوحدة لبناء قدرات الشباب والسيدات على ريادة الأعمال .

وقال اللواء محمود شعراوى ان المشروع قام من خلال وحدات السكان بالمحافظات برصد اهم المشكلات بالمراكز والقري وقامت وحدات السكان ومنسقيهم بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني باللجان السكانية والجامعات بتحليل الأسباب ومناقشة الحلول وعمل خطط سريعة ومبادرات لحل هذه المشكلات مشيرا إلى انه تم تنظيم قوافل سكانية في غالبية المحافظات، وندوات توعوية للحد من زواج القاصرات ، والحث على ممارسة تنظيم الأسرة ، وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة ، وخطورة الإدمان، وأهمية العمل والتشغيل للشباب كقيمة لابد من الحفاظ عليها والاستثمار فيها ، كما تم أيضا تنظيم ندوات للتعريف بالخطورة الناتجة عن الزيادة السكانية ، وتدني الخصائص المجتمعية ، و ترشيد الإستهلاك من الموارد الطبيعية وأثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية.

ولفت اللواء محمود شعراوى الى أن وحدات السكان ببعض المحافظات قامت بإطلاق مبادرات عديدة للتوعية بالقضايا السكانية مثل مبادرة "معا نستطيع " بالإسكندرية لبناء الدعم وكسب تأييد القيادات المختلفة بكافة المديريات والمؤسسات وعمل توعية بالقضايا السكانية ودور وحدات السكان بالشراكة مع الجهات المعنية لحلها، ومبادرة "يوم القرية" بمحافظة بنى سويف لتجوب قري المحافظة للتوعية بالقضية السكانية، ومبادرة "أسرتنا مسئوليتنا"، ومبادرات "شبابنا مستقبلنا" و"حلها في تدويرها" قامت بها وحدة سكان محافظة السويس بالتعاون مع مشروع "قيم وحياه "التابع لمؤسسة أجيال مصر لنشر القيم والمبادئ الراقية بالمدارس، كما قامت وحدة السكان بمحافظة الجيزة بمبادرة بعنوان "خلفتك مسئوليتك -احسبها صح " للتوعية بمخاطر الإنجاب المتكرر والإنجاب المبكر ومبادرة أخري للحد من ظاهرة الغارمات وخفض نسب الطلاق بعنوان" الجواز مش جهاز- غسالة واحدة كفاية"

واستكمل الوزير حديثه عن المبادرات التى قام بها المشروع بالمحافظات حيث قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية بمبادرة للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات، وقامت وحدة السكان بمحافظة الأقصر بالعديد من الأنشطة ذات العلاقة بالشباب والسيدات ومنها مؤتمر الشباب "آمال وتطلعات، المؤتمر العلمي الأول للصحة، ملتقى (الحرفجية)، وحفل لتكريم الأمهات المثاليات. وفي دمياط قامت وحدة السكان بعمل مبادرة “ابني ابنك” استفاد منها أكثر من 700 مستفيد، وجاري إطلاق مبادرة" فكر قبل ما تكتر " وقامت وحدة سكان أسيوط بالمشاركة في العديد من المبادرات ومن أهمها " بلدنا تستضيف قمة المناخ ال 27 لتحضيرات انعقاد القمة التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. كما قامت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بمبادرة" الخلفة مسئولية-شارك في التنمية" بهدف تفعيل محور المشاركة المجتمعية وتعزيز دور شركاء العمل السكاني من أجل التوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية والعمل على التطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية مما يعمل على تحسين الخصائص السكانية للمواطن البحراوي ويكون له أبلغ الأثر في تحسين المؤشرات الديموغرافية، وقد تضمنت الحملة تنفيذ الفعاليات التالية: (ندوات – قوافل سكانية – استكتاب لمحو الأمية – ورش مشغولات يدوية – توعية على الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها – عروض مسرحية) للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين لتحقيق رؤية القيادة السياسية بتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية. وقد توصلت الحملة بمراحلها الثلاثة إلى عدد 730.450 مستفيد.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن خطة العمل المستقبلية لمشروع تسريع الاستجابة السكانية تشمل استكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها في المحافظات الحدودية وبناء قدراتهم لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، والتعاون مع مشروع تنمية الصعيد لإعداد قاعدة بيانات ومؤشرات متابعة وتقييم أوضاع السكان بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحلة أولي. كما سيتم التعاون مع مؤسسة أجيال لتعميم مبادرة قيم وحياه على جميع المحافظات، مع استمرار عملية المتابعة اليومية والميدانية لأنشطة الوحدات السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرات والبرامج الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محليه أخري بالتعاون مع شركاء العمل المحلي.