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القوى العاملة: صرف 4.3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 469 شابا بالفيوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 4 ملايين و 362 ألف جنيه ( منحتى عيد العمال والفطر المبارك )  لـ 4333 عامل غير منتظم، وصرف 13 ألف و 446 جنيه رعاية صحية لـ 154 عامل، فضلاً عن تسجيل 49 عاملاً جديدا بالمنظومة.

 

وأشار الوزير إلي أن المديرية عينت  469  شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1185 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 351  شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

 

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية  - في تقرير  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال شهر  أبريل  الماضي-  إن المديرية  قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 241 منشأة ، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال ، كما تلقت  51  شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة 5 شكاوى للقضاء ، وتبقى 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

 

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشأة ، يعمل بها 1089 عامل ، وعمل 7 حملات تفتيشية ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث  شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار   .

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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