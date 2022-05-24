شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح مصرى بالانتخابات الكندية: الإصلاح الاقتصادى فى مصر وراء طفرة العقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المرشح المصرى الكندى فى الانتخابات البرلمانية الكندية، شريف سبعاوى، اليوم الثلاثاء، المصريين فى كندا وفى شتى أنحاء العالم إلى الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى كان له دور فعال في الطفرة التى شهدها قطاع العقارات وفى الإقبال على الاستثمار بالسوق المصرى.

وأشاد سبعاوي، في تصريحات صحفية، بتوجيهات الرئيس السيسي بتوسيع جهود الترويج للعقار المصري بالخارج، ما يزيد من جاذبية هذا القطاع لرؤوس الأموال.

جاء ذلك خلال الحملة الانتخابية التي يخوضها سبعاوي، وهو أول نائب مصري في برلمان كندي – لإعادة انتخابه لدورة ثانية.