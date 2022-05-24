شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير يتم رصد الأهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ :
• الهدف الرئيسى الأول:
تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.
1- تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة
2- خفض الانبعاثات المصاحبة لاستخدام الوقود الاحفوري
3- تعظيم كفاءة الطاقة
4- تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة
• الهدف الرئيسى الثانى:
بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ:
1- حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ
2- تقليل الخسائر والأضرار التي يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم البيئية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ
3- الحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ
4- وجود بنية تحتية مرنة وخدمات مرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ
5- تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث
6- الحفاظ على المساحات الخضراء و التوسع بها
7- تعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ
• الهدف الرئيسى الثالث:
تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.
1- تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية
2- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي
3- إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثارآثار تغير المناخ والتكيف معه
4- تعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)
• الهدف الرئيسى الرابع:
تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية
1- الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء
2- الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف، على سبيل المثال السندات الخضراء
3- مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء
4- التوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية
5- البناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية.
• الهدف الرئيسى الخامس:
تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ
1- تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه
2- تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين
3- زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).