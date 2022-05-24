شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق ورقيا وإلكترونيا فى المدارس، حيث يؤدى الطلاب امتحان المادتين ورقيا بواقع 30% من الأسئلة فى كل مادة و70% إلكترونيا بكل مادة.

فيما وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أنه سيتم معاقبة أى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.