شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يؤيدون تكثيف عمل فرق مكافحة الغش الإلكترونى بالامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف عمل فرق مكافحة الغش الإلكترونى بالامتحانات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف عمل فرق مكافحة الغش الإلكترونى بالامتحانات.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف عمل فرق مكافحة الغش الإلكترونى بالامتحانات، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف عمل فرق مكافحة الغش الإلكترونى بالامتحانات.