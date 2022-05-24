شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مجلس النواب تواصل اليوم نظر موازنة 2022/2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، وذلك بانعقاد21 لجنة على هامش الجلسات العامة لمناقشة عدد من القضايا والتشريعات الهامة.

ولازال يسيطر مشروع الموازنة العامة للدولة "2022-2023" على مناقشات اللجان حتى تنتهى منها قبل الموعد المقرر إرسال تقاريرها فيه للجنة الخطة والموازنة وهو 1 يونيو، وتنظر لجنة الخطة والموازنة، موازنة البرامج والأداء لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2022/2023، وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي الوزارة.

وتنظر لجنة النقل والمواصلات مشروع موازنة 2022/2023، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فيما تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2022/2023 للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووكالة الفضاء المصرية، فيما تحدد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الموقف من موازنات الجهاز المركزي للتعمير، صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتبحث لجنة الإدارة المحلية موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي القليوبية والمنوفية، وتبحث لجنة الشباب والرياضة، مشروع موازنة المجلس القومي للرياضة، بينما تبحث لجنة حقوق الإنسان الشكاوى الواردة .

وتطرح لجنة الطاقة والبيئة ما يخص موازنة وزارة البيئة والهيئات التابعة لها "مكتب الوزير..جهاز شئون البيئة..جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، وتبحث لجنة الإعلام والثقافة والآثار مشروع موازنة 2022/2023 فيما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الدولة للإعلام - مكتب وزير الدولة للآثار - المجلس الأعلى للآثار - صندوق إنقاذ آثار النوبة - المتحف المصري الكبير.

وتتمثل أبرز القضايا المطروحة على مائدة اللجان بخلاف الموازنة، مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعدد من طلبات الإحاطة بشأن العمل بالشهر العقارى ، وترصد لجنة الشئون الاقتصادية تطورات الدين العام لمصر من حيث الحجم، والهيكل، والمصادر والمتطلبات التمويلية، والتوظيفات، والسداد، والتي من المقرر أن تكون بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتنظر لجنة القوى العاملة، 3 طلبات إحاطة بشأن تضرر العاملين المحالين إلى المعاش في شركة مصر للغزل والنسيج من عدم صرف مستحقات المعاش (صندوق التكافل)، وعدم صرف رصيد الإجازات بالكامل، وتعقد لجنة الصناعة جلسة لنظر عدد من طلبات الإحاطة منها ما يتعلق بشأن امتناع موردي الصوف الخام عن توريد احتياجات العاملين بالحرف اليدوية من الصوف وتفضيل تصديره خام إلى الخارج دون أي عملية صناعية لارتفاع أسعاره العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وآخر عن إنشاء مدينة صناعية بجوار المدينة السكنية بالصحراوي الغربي تخدم مراكز الفشن وببا وسمسطا بمحافظة بني سويف، حيث إن هذه المراكز زراعية ولا توجد مصانع تقوم بتحويل منتجاتها إلى منتجات مصنعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تبحث من خلال طلبي إحاطة نقص خردة النحاس بالسوق المحلي، ووقف الممارسات الضارة بتصدير خردة النحاس مما يسبب أزمات للمصانع وتوقف للورش وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد المحلي، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

وتبحث لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عدد من طلبات الإحاطة أبرزها عن عدم حصول المنتفعين بأراضي شباب الخريجين بنطاق محافظتي بنى سويف والمنيا على عقود أراضيهم رغم سدادهم قيمة الأقساط في الهيئة نظر لصدور قرار جمهوري بنقل ولاية الأراضي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الى ولاية المحافظات، هدم مقار الجمعيات الزراعية بقرى كفر الديب، ميت المخلص، وميت الحارون مركز زفتى محافظة الغربية.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب إحاطة بشأن شكاوى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين فوجئوا بتطبيق نظام جديد للاختبار النهائي بنظام البابل شيت واعتماد التصحيح الإلكتروني في منطقة بورسعيد فقط دون غيرها من المحافظات، وآخر بشأن التكدس وارتفاع الكثافة في المدارس الحكومية بمحافظة سوهاج والتي تزيد عن (65) تلميذاً في الفصل الواحد بمراحل التعليم الأساسي مما يشكل خطورة على حياة التلاميذ، وآخر بشأن إزالة معوقات تطوير مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفني، ونظر خطة تطوير منظومة التعليم المهني ورفع قدرات العاملين بالأنشطة الصناعية المختلفة.

وتنظر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، طلبات إحاطة تتعلق بتطوير المساجد ، وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وآخر مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وقد تم توجيه الدعوة لوزارات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات– التنمية المحلية – السياحة والآثار -الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة) والبنك المركزي – الهيئة الوطنية للإعلام.

وتستكمل لجنة السياحة والطيران المدني، مناقشة موضوع طلب الإحاطة بشأن شكوى بعض شركات السياحة المصرية من تلقيهم اعتراضات من شركات السياحة الأجنبية بسبب رفع زيارات الصوت والضوء من البرامج السياحية.

وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يزيد عن 20 اقتراح برغبة عن تطوير المساجد وآليات التعليم بكليات الشريعة وإنشاء معاهد أزهرية بالمحافظات .