شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تقدم نصائح مهمة لتجنب الإصابة بمرض جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتور شيرين النصيرى، مسئول وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية نصائح لتجنب الإصابة بجدري القرود، وتابعت:"طرق تجنب الإصابة لا تختلف عن كورونا ، فحال الشعور بالأعراض يتم العزل والتوجه إلى أقرب مركز صحي، مع تجنب لمس الأسطح الملوثة، ومؤكدة على أهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيادي باستمرار حال تقديم أي خدمة لمريض".

وقالت شيرين النصيرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، :"حتى الآن فيروس جدري القردة معتاد ولم يحدث له تحور، وفترة الحضانة تتراوح من 5 إلى 16 يوما مع ألم بالجسم وتكسير ووهن وتضخم في الغدد اللمفاوية والطفح الجلدي الذي يتطور ليصل غلى شكل قرح».

وتابعت «منقلقش لكن ناخد حذرنا، ونطبق إجراءات الوقاية بصفة عامة، مع أهمية تجنب تناول المنتجات الحيوانية غير المطهية، وطهي الأكل بطريقة جيدة".