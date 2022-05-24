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ننشر التقرير الطبى لأحد ضحايا حادث الشيخ زايد المتسبب فيه الفنان مصطفى هريدى

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القاهرة - سامية سيد - حصلت الخليج 365 على التقرير الطبي الخاص بحالة عبد الله، المصاب في حادث تصادم الشيخ زايد، بسبب اصطدام سيارة الفنان مصطفي هريدي بسيارة يستقلها 4 شباب، ما أسفر عن إصابتهم بعدة إصابات بالغة.

 

 

وجاء بالتقرير الطبي كالتالي:

 

إصابة عبد الله محمد عبد الله بكسر مكثف فى الجمجمة، و اضطرابات فى الوعى، نتيجة لحادث سير بمنطقة الشيخ زايد، وتم إجراء جراحة للكسر، وترقيع بمكان الكسر فى الجمجمة وتم إنقاذ حياة المريض.

 

قبل-الاصابة
قبل الاصابة
120566-اصابته
 اصابته

تقرير-طبى
تقرير طبى

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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