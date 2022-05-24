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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير الطبى لأحد ضحايا حادث الشيخ زايد المتسبب فيه الفنان مصطفى هريدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصلت الخليج 365 على التقرير الطبي الخاص بحالة عبد الله، المصاب في حادث تصادم الشيخ زايد، بسبب اصطدام سيارة الفنان مصطفي هريدي بسيارة يستقلها 4 شباب، ما أسفر عن إصابتهم بعدة إصابات بالغة.
وجاء بالتقرير الطبي كالتالي:
إصابة عبد الله محمد عبد الله بكسر مكثف فى الجمجمة، و اضطرابات فى الوعى، نتيجة لحادث سير بمنطقة الشيخ زايد، وتم إجراء جراحة للكسر، وترقيع بمكان الكسر فى الجمجمة وتم إنقاذ حياة المريض.
قبل الاصابة
اصابته
تقرير طبى